Протестующие разблокировали мост на границе США и Канады

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Мост Амбассадор на границе США и Канады, который был заблокирован протестующими против коронавирусных ограничений, вновь открыт, сообщает издание The Detroit News со ссылкой на компанию — владельца моста.
Протестующие разблокировали мост на границе США и Канады
  • Gettyimages.ru
  • © Cole Burston

«Компания Detroit International Bridge рада сообщить, что мост Абмассадор теперь полностью открыт для обеспечения свободного торгового обмена между экономиками США и Канады», — приводит издание заявление представительницы компании Эстер Дженцен.

Отмечается, что мост был заблокирован примерно неделю.

Ранее канадская полиция приехала исполнять решение суда о запрете блокады протестующими проезда по мосту Амбассадор через реку Детройт на границе США и Канады.

11 февраля на фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.

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