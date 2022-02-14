Протестующие разблокировали мост на границе США и Канады
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«Компания Detroit International Bridge рада сообщить, что мост Абмассадор теперь полностью открыт для обеспечения свободного торгового обмена между экономиками США и Канады», — приводит издание заявление представительницы компании Эстер Дженцен.
Отмечается, что мост был заблокирован примерно неделю.
Ранее канадская полиция приехала исполнять решение суда о запрете блокады протестующими проезда по мосту Амбассадор через реку Детройт на границе США и Канады.
11 февраля на фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.