Канадская полиция прибыла на границу Канады и США для её разблокирования

Канадская полиция приехала исполнять решение суда о запрете блокады протестующими проезда по мосту Амбассадор через реку Детройт на границе США и Канады.

«Полиция Виндзора и её партнёры по охране правопорядка приступили к обеспечению исполнения (решения суда. — RT) на мосту Амбассадор и рядом с ним. Мы призываем всех демонстрантов действовать законно и мирно»,— говорится в заявлении полиции на странице в Twitter.

Ранее суд канадской провинции Онтарио вынес запрет на блокаду проезда по мосту Амбассадор на границе США и Канады.

11 февраля на фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.