Суд канадского Онтарио вынес запрет на блокаду границы США и Канады

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Суд канадской провинции Онтарио вынес судебный запрет на блокаду проезда по мосту Амбассадор на границе США и Канады, сообщил мэр канадского города Уинсор Дрю Дилкенс.
Суд канадского Онтарио вынес запрет на блокаду границы США и Канады
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  • © Spencer Platt

«Вынесен судебный запрет», — написал Дилкенс в своём Twitter.

По его словам, судья постановил, что протестующие должны уйти до 19:00 12 февраля.

Ранее на фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.

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