Суд канадского Онтарио вынес запрет на блокаду границы США и Канады
- Gettyimages.ru
- © Spencer Platt
«Вынесен судебный запрет», — написал Дилкенс в своём Twitter.
Injunction granted. Judge ruled that protestors must leave by 7:00 p.m.— Drew Dilkens (@drewdilkens) February 11, 2022
По его словам, судья постановил, что протестующие должны уйти до 19:00 12 февраля.
Ранее на фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.