Суд канадского Онтарио вынес запрет на блокаду границы США и Канады

Суд канадской провинции Онтарио вынес судебный запрет на блокаду проезда по мосту Амбассадор на границе США и Канады, сообщил мэр канадского города Уинсор Дрю Дилкенс.

«Вынесен судебный запрет», — написал Дилкенс в своём Twitter.

Injunction granted. Judge ruled that protestors must leave by 7:00 p.m. — Drew Dilkens (@drewdilkens) February 11, 2022

По его словам, судья постановил, что протестующие должны уйти до 19:00 12 февраля.

Ранее на фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.