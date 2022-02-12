Канада пообещала США быстрые действия по разблокированию границы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал президенту США Джо Байдену предпринять «быстрые действия» по отношению к дальнобойщикам, которые блокируют транспортное сообщение между странами.

«Премьер-министр пообещал быстрые действия для обеспечения законности», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Байден выразил Трюдо благодарность за предпринимаемые шаги для восстановления открытого проезда по мостам в США.

Ранее на фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.