Немецкий политик Херстель осудил Шольца за неспособность сопротивляться давлению США

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Власти Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем не в состоянии сопротивляться давлению Вашингтона в вопросах антироссийских санкций. Об этом заявил немецкий журналист, политический активист и председатель партии «Германский центр» Кристоф Херстель.
Немецкий политик Херстель осудил Шольца за неспособность сопротивляться давлению США
  • AP

«ЕС сейчас не может отделиться от Вашингтона. Поэтому мы хотим выкинуть собственное правительство, так как сейчас они вредят народу», — заявил Херстель в беседе с газетой «Известия».

По его словам, «на немецкое правительство неимоверно давят сильнейшие компании». 

Политик подчеркнул, что «бедный Шольц» оказался «между молотом и наковальней» — Вашингтоном и национальными компаниями.

Ранее Олаф Шольц заявил, что страны G7 намерены вводить дополнительные экономические и финансовые ограничения в отношении России при необходимости.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, ограничительные меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.

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