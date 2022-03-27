Немецкий политик Херстель осудил Шольца за неспособность сопротивляться давлению США
- AP
«ЕС сейчас не может отделиться от Вашингтона. Поэтому мы хотим выкинуть собственное правительство, так как сейчас они вредят народу», — заявил Херстель в беседе с газетой «Известия».
По его словам, «на немецкое правительство неимоверно давят сильнейшие компании».
Политик подчеркнул, что «бедный Шольц» оказался «между молотом и наковальней» — Вашингтоном и национальными компаниями.
Ранее Олаф Шольц заявил, что страны G7 намерены вводить дополнительные экономические и финансовые ограничения в отношении России при необходимости.
24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.
В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.
Кроме того, ограничительные меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.