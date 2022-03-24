Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности стран G7 вводить новые санкции против России
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«Мы будем постоянно проводить ревизию этих санкций на их эффективность — настолько долго, насколько потребуется», — заявил Шольц. Его слова приводит ТАСС.
Канцлер ФРГ отметил, что страны G7 взяли на себя обязательство по полной реализации рестрикций.
«Мы... будем реагировать новыми санкциями, если это потребуется», — добавил он.
24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.
В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.
Кроме того, ограничительные меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.