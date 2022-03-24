Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности стран G7 вводить новые санкции против России

Страны G7 намерены вводить дополнительные экономические и финансовые ограничения в отношении России при необходимости. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров «семёрки».

«Мы будем постоянно проводить ревизию этих санкций на их эффективность — настолько долго, насколько потребуется», — заявил Шольц. Его слова приводит ТАСС.

Канцлер ФРГ отметил, что страны G7 взяли на себя обязательство по полной реализации рестрикций.

«Мы... будем реагировать новыми санкциями, если это потребуется», — добавил он.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, ограничительные меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.