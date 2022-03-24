Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности стран G7 вводить новые санкции против России

Короткая ссылка
Страны G7 намерены вводить дополнительные экономические и финансовые ограничения в отношении России при необходимости. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров «семёрки».
Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности стран G7 вводить новые санкции против России
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Мы будем постоянно проводить ревизию этих санкций на их эффективность — настолько долго, насколько потребуется», — заявил Шольц. Его слова приводит ТАСС.

Канцлер ФРГ отметил, что страны G7 взяли на себя обязательство по полной реализации рестрикций.

«Мы... будем реагировать новыми санкциями, если это потребуется», — добавил он.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, ограничительные меры коснулись главы Сбербанка Германа Грефа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить