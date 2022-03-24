Минфин США ввёл санкции против главы Сбербанка Германа Грефа

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против главы Сбербанка Германа Грефа.

Как сообщается в пресс-релизе Минфина, санкции налагаются на «должностное лицо ключевого финансового сектора России и доверенное лицо Путина» Германа Грефа, который «курирует не только крупнейшую в России многомиллиардную многонациональную финансовую организацию», но и «большое количество принадлежащих Сбербанку компаний в других отраслях».

Также 24 марта США в ответ на операцию по защите Донбасса объявили о новых мерах против 328 депутатов Государственной думы и оборонных предприятий России.