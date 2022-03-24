Минфин США ввёл санкции против главы Сбербанка Германа Грефа

Короткая ссылка
Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против главы Сбербанка Германа Грефа.
Минфин США ввёл санкции против главы Сбербанка Германа Грефа
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как сообщается в пресс-релизе Минфина, санкции налагаются на «должностное лицо ключевого финансового сектора России и доверенное лицо Путина» Германа Грефа, который «курирует не только крупнейшую в России многомиллиардную многонациональную финансовую организацию», но и «большое количество принадлежащих Сбербанку компаний в других отраслях».

Также 24 марта США в ответ на операцию по защите Донбасса объявили о новых мерах против 328 депутатов Государственной думы и оборонных предприятий России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить