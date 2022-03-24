США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы и российских оборонных предприятий

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Минфин Соединённых Штатов в ответ на операцию по защите Донбасса объявил о новых мерах против российских парламентариев и оборонных предприятий России.
США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы и российских оборонных предприятий
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как заявили в американском ведомстве, под новые санкции подпали «десятки российских оборонных компаний» и 328 депутатов Государственной думы России.

«Это действие согласуется с аналогичными действиями, предпринятыми Европейским союзом, Соединённым Королевством и Канадой», — сообщил Минфин США.

«Управление по контролю за иностранными активами вносит в список несколько компаний, входящих в оборонно-промышленную базу России и производящих оружие, которое использовалось Россией в нападениях на население, инфраструктуру и территорию Украины», — говорится в сообщении.

Минфин добавил, что 48 компаний будут «отключены от западных технологических и финансовых ресурсов».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и ЕС планируют ужесточить санкции против России по итогам визита американского лидера Джо Байдена в Брюссель.

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