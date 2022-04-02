В Лондоне проходит акция протеста из-за резкого роста цен на электричество и газ

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В Лондоне активисты движения National Assembly проводят акцию протеста в связи с резким ростом цен на газ и электричество.
В Лондоне проходит акция протеста из-за резкого роста цен на электричество и газ
  • AP
  • © Alberto Pezzali

Об этом информирует РИА Новости.

Митингующие собрались у резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.

Ранее бывший депутат Европарламента Стивен Вульф заявил в беседе с RT, что для Великобритании повышение цен на топливо является реальной проблемой.

В свою очередь, политический обозреватель Энтони Уэббер отметил, что после пандемии коронавируса в Великобритании не осталось средств, чтобы преодолеть нынешний кризис.

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