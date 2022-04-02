В Лондоне проходит акция протеста из-за резкого роста цен на электричество и газ
- AP
- © Alberto Pezzali
Об этом информирует РИА Новости.
Митингующие собрались у резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.
Ранее бывший депутат Европарламента Стивен Вульф заявил в беседе с RT, что для Великобритании повышение цен на топливо является реальной проблемой.
В свою очередь, политический обозреватель Энтони Уэббер отметил, что после пандемии коронавируса в Великобритании не осталось средств, чтобы преодолеть нынешний кризис.