Политобозреватель Уэббер: у Британии не осталось средств для преодоления текущего кризиса

Политический обозреватель Энтони Уэббер в разговоре с RT заявил, что после пандемии коронавируса в Великобритании не осталось средств, чтобы преодолеть нынешний кризис.

По его мнению, у министра финансов Британии Риши Сунака нет финансовых возможностей для смягчения нынешней ситуации в экономике страны.

Уэббер отметил, что единственной мерой британских властей в нынешней ситуации стало снижение топливного сбора, «что практически не сыграло никакой роли».

«Проблема в том, что, поскольку правительство Великобритании совершило чудовищную ошибку, проводя свою политику локдаунов, и, по сути, потратило более £400 млрд (что в среднем равняется примерно £15 тыс. на семью), денег на дальнейшую выдачу субсидий в буквальном смысле не осталось», — заключил Уэббер.

Ранее стало известно, что 67% жителей Великобритании сообщили о возникновении сложностей при оплате счетов за отопление и электроэнергию.