Граждане Британии испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию

67% жителей Великобритании сообщили о возникновении сложностей при оплате счетов на отопление и электроэнергию, следует из опроса компании Techne для британской газеты Express.

По итогам исследования, более половины (58%) респондентов заявили, что их больше всего беспокоит растущая стоимость жизни, для 31% главным поводом для беспокойства стала ситуация на Украине.

Изменение климата волнует 7%, ситуация с коронавирусом — 3%.

В январе сообщалось, что домохозяйства Великобритании сталкиваются с ростом расходов из-за инфляции, энергетического кризиса и возможного повышения налога на государственное социальное страхование.

Ранее руководители британских компаний EDF, Good Energy и Energy UK сообщили о масштабном экономическом кризисе из-за резкого повышения стоимости газа.