Sky News: в Британии отмечается снижение покупательной способности граждан

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Домохозяйства Великобритании сталкиваются с ростом расходов из-за инфляции, энергетического кризиса и возможного повышения налога на государственное социальное страхование.
Sky News: в Британии отмечается снижение покупательной способности граждан
  • Legion-Media

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные аналитического центра Resolution Foundation.

В ноябре 2021 года индекс потребительских цен в Великобритании вырос до 5,1% по сравнению с 4,2% в октябре.

При этом рост заработной платы к концу 2022 года, по прогнозам, составит лишь 0,1%.

Исполнительный директор Resolution Foundation Торстен Белл выразил обеспокоенность ростом цен на товары и услуги при стагнации доходов британцев.

Он также допустил возможные меры государственного вмешательства в экономику для преодоления кризиса.

Ранее руководители британских компаний EDF, Good Energy и Energy UK сообщили о масштабном экономическом кризисе из-за резкого повышения стоимости газа.

В частности, представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал критической ситуацию в области энергетики, а аналитик компании Investec Мартин Янг спрогнозировал скачок тарифов на электричество до 56% в Британии.

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