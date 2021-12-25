Telegraph: в Британии заявили о масштабном кризисе из-за резкого роста цен на газ

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Руководители компаний британских компаний EDF, Good Energy и Energy UK сообщили о масштабном экономическом кризисе из-за резкого повышения стоимости газа. Об этом пишет издание The Telegraph.
Telegraph: в Британии заявили о масштабном кризисе из-за резкого роста цен на газ
  • Reuters
  • © Hannah McKay

Как пишет РИА Новости, они попросили правительство страны принять меры из-за роста стоимости топлива, который грозит промышленность экономическим кризисом.

По мнению британских экспертов, сырьё дорожает из-за того, что «Россия не наращивает поставки в Европу».

«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня», — заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Представитель компании EDF Филипп Коммаре счёл ситуацию в области энергетики критической и предрёк её дальнейшее осложнение.

Аналитик компании Investec Мартин Янг также спрогнозировал скачок тарифов на электричество до 56%.

Во вторник, 21 декабря, цены на газ в Европе установили новый рекорд и преодолели отметку $2100 за 1 тыс. кубометров. Подробнее — в материале RT.

Президент России Владимир Путин заявил, что вины «Газпрома» в резком росте цен на газ в Европе нет.

Вице-премьер Александр Новак рассказал, что стоимость газа в 2022 году может сохраниться на высоких уровнях.

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