Вице-премьер Новак не исключил, что цена на газ в 2022 году может остаться высокой

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Стоимость газа в 2022 году может сохраниться на высоких уровнях.
Вице-премьер Новак не исключил, что цена на газ в 2022 году может остаться высокой
  • Legion-Media

Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Баланс спроса и предложения таков, что цена (на газ. — RT) достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях», — сказал он.

В ходе торгов цена на газ в Европе 23 декабря опустилась ниже $1500 за 1 тыс. куб. м.

22 декабря, по данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе превысили $2050 за 1 тыс. куб. м.

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