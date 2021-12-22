Цены на газ в Европе превысили $2050 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили $2050 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным ТАСС, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2068 за 1 тыс. куб. м, или €176,99 за 1 МВт⋅ч.

Ранее цены на газ в Европе снизились на 8% и торговались ниже $1950 за 1 тыс. куб. м.

21 декабря эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение о росте цен на газ в Европе.