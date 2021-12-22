Цены на газ в Европе опустились ниже $1950 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе снижаются на 8% и торгуются ниже $1950 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным ТАСС, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1939,6 за 1 тыс. куб. м, или €166 за 1 МВт⋅ч.

21 декабря цены фьючерсов на газ в Европе после рекордного скачка до $2190,4 за 1 тыс. куб. м к закрытию торговой сессии снизились почти до $2100.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение о росте цен на газ в Европе.

20 декабря директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что снижение транзита «Газпрома» через Польшу и Украину связано с сокращением европейских заявок на российский газ.