Аналитик Митрахович не исключил роста цен на газ в Европе до $2000

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Дарья Ускова
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что цены на газ в Европе впервые с начала октября превысили $1800 за 1 тыс. куб. м.
Аналитик Митрахович не исключил роста цен на газ в Европе до $2000
  • РИА Новости

«Цена может дойти до $2000 и больше. Она доходила до $1900 с чем-то в начале октября», — заявил Митрахович.

По его мнению, показатель цены не способен кардинальным образом повлиять на развитие ситуации.

«Цена $2000 — политики ведут себя одним способом, потом стало $2100 — и политики в Европе приняли решение (скажем, немецкое Федеральное сетевое агентство), что нужно перестать задерживать сертификацию «Северный поток — 2» или ещё что-то. Такого не будет», — подчеркнул эксперт.

Как заявил аналитик, цена фьючерса на бирже не отражает цену всего газа в Европе. По его словам, «очень маленький процент газа по такой цене продаётся».

Кроме того, собеседник RT отметил, что на сегодняшний день физического дефицита газа не наблюдается.

При этом существуют опасения, что к концу отопительного сезона уровень газа в хранилищах значительно снизится.

«Даже если 20—30% останется до конца отопительного сезона, это всё равно очень низкий уровень», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе впервые с начала октября превысили $1800 за 1 тыс. куб. м.

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