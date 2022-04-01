Экс-депутат ЕП Вульф назвал проблемой для Британии повышение цен на топливо

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Бывший депутат Европарламента Стивен Вульф заявил в беседе с RT, что для Великобритании повышение цен на топливо является реальной проблемой.
Экс-депутат ЕП Вульф назвал проблемой для Британии повышение цен на топливо
  • Gettyimages.ru
  • © Hollie Adams

«Давайте будем честны: для британского общества это реальная проблема», — сказал он.

Экс-депутат на своём опыте заметил, что за год стоимость газа выросла для него на 120%.

«Представители беднейших слоёв населения нашей страны на фоне подорожания цен на газ на 100—150% не могут удовлетворить свои базовые потребности», — отметил бывший европарламентарий.

По его словам, люди уже говорят, что экономят электроэнергию, отказываются от отопления и даже некоторых продуктов питания, чтобы оплатить счета за газ и электричество.

«Здесь, в Великобритании, это большая проблема», — подчеркнул Вульф.

Ранее глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что Австрия в 2022 году не сможет отказаться от российского газа.

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