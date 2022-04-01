Экс-депутат ЕП Вульф назвал проблемой для Британии повышение цен на топливо
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«Давайте будем честны: для британского общества это реальная проблема», — сказал он.
Экс-депутат на своём опыте заметил, что за год стоимость газа выросла для него на 120%.
«Представители беднейших слоёв населения нашей страны на фоне подорожания цен на газ на 100—150% не могут удовлетворить свои базовые потребности», — отметил бывший европарламентарий.
По его словам, люди уже говорят, что экономят электроэнергию, отказываются от отопления и даже некоторых продуктов питания, чтобы оплатить счета за газ и электричество.
«Здесь, в Великобритании, это большая проблема», — подчеркнул Вульф.
Ранее глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что Австрия в 2022 году не сможет отказаться от российского газа.