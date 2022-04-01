Глава OMV Штерн: Австрия в 2022 году не сможет отказаться от российского газа

Австрия в нынешнем году не готова отказаться от российского газа, заявил глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.

По его словам, отказ от российского газа невозможен в случае неготовности смириться с огромными последствиями.

«Некоторые страны могли бы это сделать, но в Австрии это невозможно в этом году», — сказал Штерн в интервью газете Die Presse.

Он отметил, что у Австрии нет выхода к морю, следовательно нет доступа к сжиженному газу.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что выступает против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.