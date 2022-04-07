Глава МИД Британии Трасс заявила о разработке новых санкций в отношении российских банков

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Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что совместно с партнёрами по G7 работает над дополнительными санкционными мерами против российских банков.

«Я работаю с нашими партнёрами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков», — рассказала она газете Telegraph.

Трасс также заявила, что  согласовывает с партнёрами сроки отказа от импорта российских энергоносителей.

Ранее британские власти ввели санкции на импорт российской чёрной металлургии. Также Лондон намерен до конца года отказаться от импорта угля из России.

Экономист Ричард Вернер в интервью RT рассказал об ущербе европейской экономике из-за заявлений об отказе от поставок энергоносителей из России.

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