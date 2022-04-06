Британия откажется от стали и угля из России и запретит экспорт энергооборудования

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Британские власти ввели санкции на импорт российской чёрной металлургии, также Лондон намерен до конца года отказаться от импорта угля из России.
Британия откажется от стали и угля из России и запретит экспорт энергооборудования
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«Действия против ключевых российских стратегических отраслей и государственных предприятий включают запрет на импорт продукции из железа и стали, основного источника доходов», — говорится в сообщении.

К концу 2022 года Британия «прекратит всякую зависимость от российского угля и нефти» и как можно скорее «прекратит импорт газа», сообщает Форин Офис.

«Также будет запрещён экспорт ключевого нефтеперерабатывающего оборудования и катализаторов, что снизит возможности России по добыче и экспорту нефти», — заявило ведомство.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля.

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