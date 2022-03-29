Экономист Вернер отметил уязвимость Европы после заявлений об отказе от нефти и газа из России

Экономист Ричард Вернер в интервью RT рассказал об ущербе европейской экономике из-за заявлений об отказе от поставок энергоносителей из России. По его словам, европейцы переплачивают за бензин одновременно из-за антироссийских санкций и повышения топливного налога.

«Взять, к примеру, дизельное топливо и Германию: похоже, что половина потребляемого ею объёма поступает из России. Так что они очень уязвимы. Будем надеяться, что европейские лидеры и США не рассматривают их как некий сопутствующий ущерб, поскольку это бремя, по-видимому, ложится на их плечи», — заявил Вернер.

Он отметил, что европейские страны заявили о намерении прекратить вести дела с Россией в тот момент, когда сами остро нуждаются в импорте российских нефти и газа.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».