Родственники 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела из частной военной компании (ЧВК) подтвердили его гибель на Украине.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на мать погибшего, он ушёл из жизни 25 апреля, однако его тело до сих пор не обнаружили.

По её словам, завербовавшая мужчину ЧВК послала его на помощь украинской армии в первой половине марта. Отмечается, что в группе бывшего морского пехотинца были выходцы из разных стран.

В Следственном комитете России ранее заявили, что на территории Украины сформировано не менее 16 различных вооружённых формирований, в состав которых входят наёмники из более чем 50 стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что с начала специальной военной операции киевский режим привлёк на Украину, по открытым данным, порядка 7 тыс. иностранных наёмников из 63 государств.