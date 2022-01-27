Милиция ЛНР получила данные о нахождении в Донбассе наёмников из американской ЧВК Academi

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Народная милиция самопровозглашённой ЛНР имеет достоверные данные о том, что в Донбассе присутствуют наёмники из американской ЧВК Academi, ранее известной как Blackwater.
Милиция ЛНР получила данные о нахождении в Донбассе наёмников из американской ЧВК Academi
  • Legion-Media

Об этом сообщил в интервью РИА Новости начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

«Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наёмников из Academi, ранее известной как Blackwater», — сказал он.

Лещенко также отметил, что подразделения ВСУ готовят западные инструкторы.

«Тренировки проходят на Яворовском полигоне во Львовской области, в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений в Николаевской области, на 241-м общевойсковом полигоне в Херсонской области, а также на аэродромах Школьный в Одессе, Кульбакино в Николаевской и Озерное в Житомирской областях», — рассказал он.

В июле прошло года журнал Time сообщил, что Эрик Принс, основатель американской частной военной компании Blackwater, которая была переименована в Academi, намеревался создать новое ЧВК на Украине.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, установлено присутствие более чем 120 сотрудников американских ЧВК в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области Украины.

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