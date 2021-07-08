Time: основатель Blackwater планировал создать ЧВК на Украине

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater, которая была переименована в Academi, Эрик Принс намеревался в прошлом году создать новое ЧВК на Украине.

Об этом сообщает Time со ссылкой на несколько интервью и документы, попавшие в распоряжение редакции.

Уточняется, что Принс планировал две сделки на Украине. Одна была связана с созданием в стране ЧВК, куда нанимались бы украинские военные, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе.

Вторая же была связана с получением контроля над военно-промышленным комплексом Украины, «включая заводы, производящие двигатели для истребителей и вертолётов».

Ранее аналитики исследовательской службы конгресса США рассказали о проблемах в реализации военной реформы на Украине.