Time: основатель Blackwater планировал создать ЧВК на Украине
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Об этом сообщает Time со ссылкой на несколько интервью и документы, попавшие в распоряжение редакции.
Уточняется, что Принс планировал две сделки на Украине. Одна была связана с созданием в стране ЧВК, куда нанимались бы украинские военные, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе.
Вторая же была связана с получением контроля над военно-промышленным комплексом Украины, «включая заводы, производящие двигатели для истребителей и вертолётов».
Ранее аналитики исследовательской службы конгресса США рассказали о проблемах в реализации военной реформы на Украине.