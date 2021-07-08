Time: основатель Blackwater планировал создать ЧВК на Украине

Короткая ссылка
Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater, которая была переименована в Academi, Эрик Принс намеревался в прошлом году создать новое ЧВК на Украине.
Time: основатель Blackwater планировал создать ЧВК на Украине
  • AFP
  • © SAUL LOEB

Об этом сообщает Time со ссылкой на несколько интервью и документы, попавшие в распоряжение редакции.

Уточняется, что Принс планировал две сделки на Украине. Одна была связана с созданием в стране ЧВК, куда нанимались бы украинские военные, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе.

Вторая же была связана с получением контроля над военно-промышленным комплексом Украины, «включая заводы, производящие двигатели для истребителей и вертолётов».

Ранее аналитики исследовательской службы конгресса США рассказали о проблемах в реализации военной реформы на Украине. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить