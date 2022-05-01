Минобороны России: в Одессе ракетами уничтожен ангар с американским и европейским оружием

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с оружием из США и стран Европы.

«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлётно-посадочная полоса», — сказал он.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки уничтожила пять складов боеприпасов и горючего украинской армии.

28 апреля Конашенков заявил, что российские военные уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины.