Минобороны: авиация России уничтожила пять складов боеприпасов и горючего ВСУ

Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки уничтожила пять складов боеприпасов и горючего украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего», — заявил Конашенков.

В результате ударов российской авиации были уничтожены 23 единицы бронетехники и более 200 националистов.

Ранее Минобороны опубликовало кадры сопровождения авиацией российской техники на Украине.