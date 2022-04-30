Минобороны: авиация России уничтожила пять складов боеприпасов и горючего ВСУ
- РИА Новости
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего», — заявил Конашенков.
В результате ударов российской авиации были уничтожены 23 единицы бронетехники и более 200 националистов.
Ранее Минобороны опубликовало кадры сопровождения авиацией российской техники на Украине.