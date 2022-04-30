Минобороны: авиация России уничтожила пять складов боеприпасов и горючего ВСУ

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Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки уничтожила пять складов боеприпасов и горючего украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: авиация России уничтожила пять складов боеприпасов и горючего ВСУ
  • РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего», — заявил Конашенков.

В результате ударов российской авиации были уничтожены 23 единицы бронетехники и более 200 националистов.

Ранее Минобороны опубликовало кадры сопровождения авиацией российской техники на Украине.

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