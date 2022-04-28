ВС России уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины.
ВС России уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины
  • РИА Новости

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырём военным объектам Украины. Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Барвенково и Ивановка», — заявил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные высокоточными ракетами поразили четыре украинских склада вооружений в районе Славянска и Дружковки.

27 апреля в российском оборонном ведомстве заявили, что российские вооружённые силы захватили на полевом складе около 1 тыс. единиц вооружения Украины при отступлении украинских войск из Луганской Народной Республики.

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