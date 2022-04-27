Минобороны России: ВС захватили на полевом складе ВСУ около тысячи единиц вооружения

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В Министерстве обороны Российский Федерации заявили, что российские вооружённые силы захватили на полевом складе около 1 тыс. единиц вооружения Украины при отступлении украинских войск из Луганской Народной Республики.

«Всего на захваченном российскими военными полевом складе вооружения было обнаружено около 1 тыс. единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что на складе находилось в основном советское вооружение, но также там были найдены и иностранные образцы противотанкового вооружения Javelin и NLAW, противотанковые управляемые ракеты немецкого производства, советские ракеты экспортного варианта, различное стрелковое вооружение иностранного производства и переносные зенитные ракетные комплексы стран НАТО.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные высокоточными ракетами поразили четыре украинских склада вооружений в районе Славянска и Дружковки.

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