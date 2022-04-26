ВС России ракетными ударами уничтожили четыре склада ВСУ в районах Славянска и Дружковки
- РИА Новости
Также авиация ВКС поразила 33 военных объекта ВСУ, в том числе 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, добавили в ведомстве.
В результате ударов уничтожены до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, пояснили там.
Утром 26 апреля Минобороны сообщило, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России за последние сутки ликвидировали два украинских ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У».