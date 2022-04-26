ВС России ракетными ударами уничтожили четыре склада ВСУ в районах Славянска и Дружковки

ВС России в течение дня высокоточными ракетами поразили четыре украинских склада вооружений в районе Славянска и Дружковки, сообщило российское Министерство обороны.

Также авиация ВКС поразила 33 военных объекта ВСУ, в том числе 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, добавили в ведомстве.

В результате ударов уничтожены до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, пояснили там.

Утром 26 апреля Минобороны сообщило, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России за последние сутки ликвидировали два украинских ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У».