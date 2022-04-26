ВС России уничтожили два ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» в районе Барвенкова

Ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России за последние сутки ликвидировали два украинских ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населённого пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы», — заявил он.

Также российские военнослужащие поразили 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры с одной из украинских баз ремонта военной техники.