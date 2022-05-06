В МИД заявили, что Россия не намерена использовать ядерное оружие на Украине
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«Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в специальной военной операции ядерного оружия. Это намеренная ложь», — приводит РИА Новости его слова в ходе брифинга.
Россия, отметил Зайцев, исходит из того, что «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.