В МИД заявили, что Россия не намерена использовать ядерное оружие на Украине

Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. Как заявил заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев, Москва придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не будет победителя.

«Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в специальной военной операции ядерного оружия. Это намеренная ложь», — приводит РИА Новости его слова в ходе брифинга.

Россия, отметил Зайцев, исходит из того, что «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.