Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России
- РИА Новости
Он напомнил о заявлении постоянных членов Совбеза ООН о недопустимости ядерной войны.
«Это наша принципиальная позиция. Мы из неё исходим», — заявил Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Министр добавил, что ему не хотелось бы искусственного раздувания рисков ядерной войны.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никто в России даже не рассматривает идею о применении ядерного оружия на Украине.