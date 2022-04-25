Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Он напомнил о заявлении постоянных членов Совбеза ООН о недопустимости ядерной войны.

«Это наша принципиальная позиция. Мы из неё исходим», — заявил Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Министр добавил, что ему не хотелось бы искусственного раздувания рисков ядерной войны.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никто в России даже не рассматривает идею о применении ядерного оружия на Украине.