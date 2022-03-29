Песков: никто в России не рассматривает применение ядерного оружия на Украине
«Никто не рассматривает применение, даже саму идею применения ядерного оружия», — приводит ТАСС ответ Пескова на просьбу «от лица России исключить вероятность применения ядерного оружия в украинском конфликте» в эфире телеканала PBS.
Он отметил, что президент России Владимир Путин решительно заявил, что третьей стороне не следует вмешиваться в конфликт на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что не верит в возможность начала ядерной войны.