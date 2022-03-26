Медведев: никто не хочет конфликта, но угроза ядерной войны есть всегда

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Никто не хочет войны, но угроза ядерного конфликта существует всегда, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что целями ядерных средств поражения стран — членов НАТО являются российские объекты, а боеголовки России направлены на цели в Европе и США.

«Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война — это угроза вообще существованию человеческой цивилизации», — сказал Медведев РИА Новости.

Политик согласился с мнением аналитиков о том, что тем не менее, создание ядерного оружия предотвратило в ХХ и XXI веке множество конфликтов. 

«Поэтому очевидно, что угроза существует всегда», — заключил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN ранее заявил, что использование ядерного оружия Россией предусмотрено концепцией национальной безопасности при угрозе самому существованию страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что не верит в возможность начала ядерной войны.

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