Медведев: никто не хочет конфликта, но угроза ядерной войны есть всегда

Никто не хочет войны, но угроза ядерного конфликта существует всегда, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что целями ядерных средств поражения стран — членов НАТО являются российские объекты, а боеголовки России направлены на цели в Европе и США.

«Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война — это угроза вообще существованию человеческой цивилизации», — сказал Медведев РИА Новости.

Политик согласился с мнением аналитиков о том, что тем не менее, создание ядерного оружия предотвратило в ХХ и XXI веке множество конфликтов.

«Поэтому очевидно, что угроза существует всегда», — заключил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN ранее заявил, что использование ядерного оружия Россией предусмотрено концепцией национальной безопасности при угрозе самому существованию страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что не верит в возможность начала ядерной войны.