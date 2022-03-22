Песков: использование Россией ядерного оружия возможно при угрозе существованию страны
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Он отметил, что у России есть концепция национальной безопасности, где указаны все основания для использования ядерного оружия.
«Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией», — приводит ТАСС слова Пескова.
Как отметил пресс-секретарь президента, есть также ряд других оснований, перечисленных в тексте документа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война».