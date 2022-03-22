Рябков прокомментировал заявления Запада по поводу ядерного оружия

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Запад играет на нервах всех, бесконечно поднимая тему возможного применения ядерного оружия.

«Они бесконечно мусолят эту тему в своих натовских и прочих форматах, они выбрасывают в интернет-пространство анимационные ролики, где идут в общем калькуляции того, к каким последствиям может привести эскалационный сценарий с задействованием ядерного оружия. Это игра на нервах всех, это ещё одно проявление западного цинизма», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война».