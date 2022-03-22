Рябков прокомментировал заявления Запада по поводу ядерного оружия
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«Они бесконечно мусолят эту тему в своих натовских и прочих форматах, они выбрасывают в интернет-пространство анимационные ролики, где идут в общем калькуляции того, к каким последствиям может привести эскалационный сценарий с задействованием ядерного оружия. Это игра на нервах всех, это ещё одно проявление западного цинизма», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война».