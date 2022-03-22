Рябков прокомментировал заявления Запада по поводу ядерного оружия

Короткая ссылка
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Запад играет на нервах всех, бесконечно поднимая тему возможного применения ядерного оружия.
Рябков прокомментировал заявления Запада по поводу ядерного оружия
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Dunning

«Они бесконечно мусолят эту тему в своих натовских и прочих форматах, они выбрасывают в интернет-пространство анимационные ролики, где идут в общем калькуляции того, к каким последствиям может привести эскалационный сценарий с задействованием ядерного оружия. Это игра на нервах всех, это ещё одно проявление западного цинизма», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить