Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны

Россия не играет с темой ядерной войны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

Он напомнил о мобилизации украинским президентом Владимиром Зеленским западной поддержки против России.

«В своей русофобской риторике он заявил, что никто не собирается менять политику в вопросах русского языка и российских СМИ и не будет подвергать преследованию неонацистские батальоны... Потом он сказал, что Украина совершила ошибку, когда отказалась от статуса ядерной державы, и они могут вновь задуматься над обладанием ядерным оружием», — сказал Лавров.

Ранее глава российской дипломатии отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Посол США в России Джон Салливан в эфире CNN назвал слова главы российского МИД Сергея Лаврова об угрозе атомной войны ядерным шантажом.