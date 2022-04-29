Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны

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Россия не играет с темой ядерной войны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны
  • РИА Новости

Он напомнил о мобилизации украинским президентом Владимиром Зеленским западной поддержки против России.

«В своей русофобской риторике он заявил, что никто не собирается менять политику в вопросах русского языка и российских СМИ и не будет подвергать преследованию неонацистские батальоны... Потом он сказал, что Украина совершила ошибку, когда отказалась от статуса ядерной державы, и они могут вновь задуматься над обладанием ядерным оружием», — сказал Лавров.

Ранее глава российской дипломатии отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Посол США в России Джон Салливан в эфире CNN назвал слова главы российского МИД Сергея Лаврова об угрозе атомной войны ядерным шантажом.

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