Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны
- РИА Новости
Он напомнил о мобилизации украинским президентом Владимиром Зеленским западной поддержки против России.
«В своей русофобской риторике он заявил, что никто не собирается менять политику в вопросах русского языка и российских СМИ и не будет подвергать преследованию неонацистские батальоны... Потом он сказал, что Украина совершила ошибку, когда отказалась от статуса ядерной державы, и они могут вновь задуматься над обладанием ядерным оружием», — сказал Лавров.
Ранее глава российской дипломатии отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
Посол США в России Джон Салливан в эфире CNN назвал слова главы российского МИД Сергея Лаврова об угрозе атомной войны ядерным шантажом.