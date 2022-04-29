Посол США Салливан обвинил Лаврова в «ядерном шантаже»

Посол США в России Джон Салливан в эфире CNN назвал слова главы российского МИД Сергея Лаврова об угрозе атомной войны ядерным шантажом.

«Мы слышали их (России. — RT) риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединённых Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная ещё со времён Советского Союза. Мы не уступим ядерному шантажу», — цитирует его РИА Новости.

Американский дипломат обвинил Москву в безответственной эскалации риторики и подчеркнул, что Вашингтон не будет ввязываться в полемику.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее в интервью Al Jazeera, что если бы началась третья мировая война, то она бы была ядерной и очень разрушительной.

Он также отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.