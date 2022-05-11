«Свидетельство внутреннего конфликта»: почему президент Литвы раскритиковал Макрона за его слова об Украине и ЕС

Литовский президент Гитанас Науседа раскритиковал предложение своего французского коллеги Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества, в которое может быть включена Украина. По словам Науседы, инициатива Парижа о создании параллельных структур — попытка прикрыть явное отсутствие политической воли для принятия решений о предоставлении Украине статуса кандидата на вхождение в ЕС. При этом Науседа не отрицает, что само вступление Украины в Евросоюз может затянуться на годы. Ранее Макрон отметил, что вхождение украинской стороны в объединение может занять десятилетия. По мнению экспертов, реакция Науседы на слова Макрона — свидетельство внутреннего конфликта в ЕС, который вышел в публичную сферу.

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал предложение своего французского коллеги Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества, в которое может быть включена Украина. Об этом Науседа заявил, выступая перед журналистами в Рукле.

«Предложения о создании параллельных политических сообществ (как пример по части генерирования идей) я могу поприветствовать, но у меня такое впечатление, будто этим пытаются прикрыть явное отсутствие политической воли для принятия решений о предоставлении (Украине. — RT) статуса кандидата, — приводят слова литовского лидера местные СМИ. — Это, конечно же, нехорошо. Я считаю, что, прежде чем выдвигать такие предложения, следует поинтересоваться у Украины, что она думает о подобных предложениях и отвечают ли они её ожиданиям».

Однако президент Литвы согласен с тем, что само вступление Украины в ЕС может затянуться на долгие годы.

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«Мы не наивны, и мы понимаем, что с момента предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС до её полноценного членства пройдёт больше одного, больше двух, а может, даже больше восьми лет», — сказал Науседа.

Выступая 9 мая с инициативой создания Европейского политического сообщества, частью которого могла бы стать Украина, Макрон отметил, что Киев имеет возможность получить статус кандидата в члены Евросоюза в ускоренном порядке, однако вступление украинской стороны в ЕС может затем занять годы или десятилетия.

«Даже если завтра мы предоставим ей (Украине. — RT) статус кандидата... на вступление... все мы прекрасно знаем, что процесс... займёт несколько лет. По правде говоря, может, и несколько десятилетий, если только мы не решим понизить стандарты этого членства, а следовательно, полностью переосмыслить и единство нашей Европы, а иногда и принципы, во имя которых мы предъявляем высокие требования к некоторым из наших собственных членов. Притом эти требования соблюдаем мы все», — сказал Макрон, выступая перед Европарламентом.

Он пояснил своё предложение создать Европейское политическое сообщество тем, что ЕС, «учитывая уровень взаимной интеграции его членов и его устремления», не может в краткосрочной перспективе быть «единственным способом формирования Европейского континента».

«Эта новая европейская организация позволила бы демократическим странам Европы, придерживающимся наших основных ценностей, найти новое пространство для политического сотрудничества, безопасности и совместной деятельности», — заявил Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон

AP

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После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Financial Times, что Киев не будет соглашаться на альтернативные варианты, например расширение прав ассоциированного с Евросоюзом государства. По его словам, в случае отказа Европейского союза принять Украину в свой состав руководство страны не смирится с этим. Как подчеркнул Кулеба, если украинская сторона не получит статус страны-кандидата, это будет означать, что Европа пытается обмануть Киев.

Европейские устремления

Напомним, в конце февраля Зеленский призвал Брюссель незамедлительно принять решение о членстве Украины в ЕС «по новой специальной процедуре» и подписал заявку на вступление в объединение. В Еврокомиссии подтвердили получение такого запроса, но отметили, что перед принятием решения на украинской территории должны быть завершены боевые действия.

В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, после заполнения которого ЕК может рекомендовать Совету Евросоюза начать обсуждение старта переговоров относительно вхождения Украины в объединение. В том же месяце Киев вернул Брюсселю часть заполненной анкеты.

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9 мая Зеленский в ходе разговора с фон дер Ляйен сообщил о передаче второй части заполненной анкеты для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Он попросил фон дер Ляйен ускорить «предоставление выводов» ЕК и выразил надежду на то, что они будут «положительными».

«Я считаю, что эти ответы — это также небольшая победа нашей команды. Ждём рассмотрения и выводов Еврокомиссии. Хотелось бы, чтобы эти выводы были положительными и чтобы благодаря вам предоставление выводов было ускорено», — обратился Зеленский к главе ЕК.

В свою очередь, фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия будет упорно работать над рассмотрением заполненной анкеты, которую передал Киев, чтобы принять решение в июне.

«Я очень поражена скоростью, с какой вы подготовили ответы на наш опросник. Это будет стимулировать Европейскую комиссию работать быстрее», — сказала она Зеленскому.

«В интересах Вашингтона»

Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT, реакция Науседы на слова Макрона о Европейском политическом сообществе и членстве Украины в ЕС — «свидетельство внутреннего конфликта» в объединении, который вышел в публичную сферу.

«Украинский вопрос выступает здесь явным маркером такого конфликта. Это некоторое противостояние между лидерами ЕС — странами Западной Европы, которые пытаются сохранить однородность Евросоюза и контроль над ним, и государствами восточноевропейскими, которые стремятся навязать ЕС позицию своего покровителя в лице США. Ведь именно в интересах Вашингтона лишить Париж и Берлин возможности принимать самостоятельные решения по поводу судьбы Евросоюза», — заявил аналитик.

Он добавил, что быстрое включение Украины в состав ЕС «на руку США», которые получили бы дополнительный рычаг давления на лидеров объединения.

Схожей позиции придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, Соединённым Штатам удобно, чтобы страны Прибалтики и Польша, будучи на содержании у ЕС, «выполняли указания США», и того же самого они хотят для Украины.

Киев

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«Вашингтон намерен добиться, чтобы Украина пополнила ряды этих восточноевропейских стран в союзе. Киев, в свою очередь, желает воспользоваться субсидиями ЕС. Но страны — доноры Евросоюза понимают, что им придётся содержать Украину за свой счёт», — отметил эксперт в комментарии RT.

Однако, по словам Шаповалова, «мечтам Вашингтона и Киева» вряд ли суждено сбыться.

«Вопросы вступления в Евросоюз решаются очень сложно даже для стран, которые находятся в намного более выигрышном положении, чем Украина, которая в экономическом отношении — самое слабое государство Европы. Вступление Украины в ЕС может ускориться, но лишь при условии колоссального давления со стороны США. Если же говорить о стандартной процедуре, то Киеву не на что рассчитывать даже в отдалённой перспективе», — уверен эксперт.

При этом текущие заявления лидеров ведущих стран ЕС и самой главы Еврокомиссии направлены на то, чтобы создать видимость реального обсуждения вступления Украины в объединение, считает Шаповалов.

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«Это просто декларативные заявления, которые должны свидетельствовать, что ЕС якобы собирается делать какие-то шаги в этом направлении. На самом деле мы понимаем, что для Евросоюза Украина — неприемлемый кандидат на членство. Это очень большое обременение, и ведущие страны ЕС будут всеми силами пытаться избежать вступления в свои ряды украинской стороны», — полагает аналитик.

По мнению Шаповалова, идея Макрона о Европейском политическом сообществе при участии Киева — манёвр Парижа, который фактически обозначает позицию Франции как отказ на вступление Украины в ЕС.

«Напрямую президент Франции отказать Украине не может, но зато решил придумать вот такую своего рода ширму», — заявил эксперт.

По мнению Шаповалова, риторика Кулебы в отношении ЕС абсурдна и непозволительна. Однако, по словам аналитика, всё становится на свои места, если учитывать, что это «политическая демонстрация, устроенная США».

«Сама Украина не может говорить таким образом с ЕС, поскольку это та организация, куда она хотела бы войти. Если союз не собирается принимать Украину в свой состав, то она не может сама себя навязать. В ЕС это тоже прекрасно понимают и видят американский след, поэтому и не реагируют бурно на такие выпады Киева», — сказал аналитик.

Шаповалов спрогнозировал, что Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на Евросоюз в вопросе присоединения Украины к ЕС, но ведущие государства объединения «будут сопротивляться до последнего».

«Причина в том, что Украина — крайне нежелательный актив, страна-банкрот, государство с серьёзными проблемами во многих сферах, которое будет неподъёмной ношей для ЕС. Вступление украинской стороны в объединение поставит крест на дальнейшей судьбе организации. Поэтому главы ведущих стран ЕС будут активно сопротивляться, но не напрямую, а методом декларативного забалтывания проблемы, чем сейчас и занимается Макрон, предлагая Европейское политическое сообщество — своего рода пустышку», — заявил эксперт.

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Оленченко пояснил, что таким образом президент Франции хочет дать Украине «какое-то политическое звучание в Европе», но при этом не брать никаких расходов на содержание Киева.

«Это попытка создать европейскую говорильню, где могли бы вещать украинцы, а прибалты могли бы им подпевать. Разговоры о членстве украинской стороны вызывают глубокое раздражение не только у Макрона, но и у других глав стран — учредителей ЕС, которым не хочется платить из своего кармана», — сказал аналитик.

Кроме того, Оленченко напомнил, что препятствиями ко вступлению Украины в Евросоюз являются незавершённый конфликт на её территории, необходимость колоссального финансирования и неоконченные реформы.

«Эти формальные предлоги будут иметь значение, но больше будут иметь вес воля и позиции политических кругов ведущих стран ЕС, а также то давление, которое будет на них оказываться со стороны США», — заключил эксперт.