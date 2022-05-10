«Полное беззаконие»: как на Западе ищут способы конфисковать замороженные активы России

В российском МИД осудили предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля конфисковать замороженные валютные резервы РФ. Как отметил замглавы ведомства Александр Грушко, такие инициативы — это проявление беззакония, разрушающее основу международных отношений. Однако на Западе активно обсуждается вариант с возможной экспроприацией средств РФ. Так, с просьбой направить их в пользу Украины выступили более 70 членов Европарламента. Готовность конфисковать и по своему усмотрению распорядиться российской собственностью выражали также в Польше, Ирландии и США. Аналитики отмечают, что пока западных политиков удерживает от этого шага лишь отсутствие правовых оснований. Но попытки преодолеть это препятствие могут ударить по репутации тех, кто выступает за изъятие у России её активов, подчёркивают эксперты.

Предложение по изъятию замороженных валютных резервов России, выдвинутое главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, является беззаконием и может быть чревато для Европы. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Это разрушение самой основы международных отношений, и эти решения, если они будут приняты, ударят по самим европейцам, по финансовой системе и подорвут доверие к Европе и в целом к Западу, потому что это полное беззаконие и скорее закон джунглей», — цитирует Грушко ТАСС.

«Поэтому огромное количество стран вместе с Россией будет стоять на защите мирового порядка, основанного на международном праве», — подчеркнул дипломат.

В понедельник, 9 мая, Боррель в интервью газете Financial Times (FT) поддержал инициативу по конфискации российских зарубежных валютных активов. По его словам, их можно было бы использовать в восстановлении Украины. «Я бы решительно поддержал такое решение, потому что оно предельно логично», — заявил глава европейской дипломатии.

По его словам, такой прецедент уже есть. В качестве примера Боррель привёл распоряжение администрации США заморозить финансовые средства Центробанка Афганистана на сумму в $7 млрд. В Белом доме тогда аргументировали свои действия стремлением лишить «Талибан»* доступа к активам, которые хранятся на счетах американских банков. Вместе с тем Вашингтон обещал направить 50% от этих средств на гуманитарные нужды афганцев, но только после соответствующего решения суда. Остальные $3,5 млрд должны будут остаться в Соединённых Штатах для выплаты компенсаций семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.

«Эти деньги (заблокированные активы РФ. — RT) находятся в нашем распоряжении, и пусть мне кто-нибудь объяснит, почему поступать так с афганскими деньгами приемлемо, а с российскими — нет», — сказал Боррель.

По его словам, вопрос о том, как оплачивать восстановление Украины, стал одним из важнейших в ЕС из-за той «невероятной суммы денег», которая для этого понадобится.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

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© Sebastián Vivallo Oñate/Agencia Makro

При этом, как отметили в FT, если шаг, ведущий к конфискации российских золотовалютных резервов, всё же будет сделан, это встревожит другие правительства, «у которых напряжённые отношения с ЕС и его партнёрами».

По оценке Минфина РФ, западные государства заблокировали около $300 млрд российских средств.

Коллективные поиски лазеек

С инициативой, направленной на конфискацию российских резервов, выступила и группа из 73 депутатов Европарламента. Свои предложения они направили главе европейской дипломатии. Как сообщил 9 мая ознакомившийся с посланием медиаресурс Euractiv, политики призвали Борреля направить $300 млрд из замороженных активов РФ на финансирование украинских вооружённых сил и на восстановление страны. Чтобы нейтрализовать правовые препятствия, Еврокомиссии необходимо «внести срочную законодательную инициативу, которая предоставила бы чёткую основу, позволяющую перенаправить богатства Путина на защиту и восстановление Украины», говорится в письме.

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«Международному сообществу следует взять себе за образец итальянское антимафиозное законодательство, которое позволяет находить новое применение активам, конфискованным у подсанкционных лиц», — пояснил Euractiv один из подписантов, депутат из Италии Фабио Массимо Кастальдо.

Мнение о необходимости экспроприировать активы россиян, находящихся под санкциями, разделяет президент Европейского совета Шарль Мишель. В недавнем интервью агентству «Интерфакс — Украина» он заявил, что «абсолютно убеждён»: крайне важно не только заморозить российские средства, но и сделать возможной их конфискацию. Вместе с тем он был вынужден признать, что «юридический уровень этого вопроса не так прост».

«В ЕС существует 27 правовых систем, и во многих государствах — членах ЕС для этого потребуется решение суда. Это трудный и долгий процесс», — сказал Мишель.

Тем не менее он подчеркнул, что уже дал поручение юридической службе совета подготовить варианты для решения, которое «облегчило бы и сделало возможным конфискацию активов людей, находящихся под санкциями ЕС или других стран мира».

Инициатива на местах

Тем временем готовность передать на восстановление Украины российские активы уже выразила Ирландия. Как сообщил в конце апреля министр иностранных дел, а по совместительству глава Минобороны Ирландии Саймон Ковени, правительство заблокировало средства на сумму в €1,2 млрд и открыто к предложению конфисковать их. Однако, заметил он, для этого потребуется чёткая правовая основа.

В Польше заявили, что хотят согласовать в рамках ЕС порядок конфискации активов России. Замглавы МИД страны Павел Яблоньский в интервью FT 27 апреля заявил, что Варшава готова безвозвратно экспроприировать их и «открыта для консультаций» по тому, как это можно было бы осуществить.

Здание конгресса США

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© Rudy Sulgan

США уже предпринимают шаги для легитимации возможной конфискации указанных средств. В частности, президент Джо Байден 28 апреля направил на рассмотрение в конгресс законопроект по расширению полномочий правительства для изъятий связанных с РФ активов.

«Это позволит правительству использовать полученные средства для помощи Украине, а также укрепит соответствующие правоохранительные инструменты», — пояснили в Белом доме.

Днём ранее документ схожего содержания был принят в нижней палате конгресса США. За законопроект, представленный группой сенаторов, проголосовало подавляющее большинство конгрессменов — 417 против восьми.

Однако Россия не собирается сидеть сложа руки, пока на Западе идёт обсуждение возможной конфискации её собственности. В частности, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 19 апреля о планах оспорить в суде решение зарубежных партнёров заморозить золотовалютные резервы страны.

Слом архитектуры международного права

Позиция, которую сегодня заняли США и Евросоюз по отношению к российским зарубежным активам, свидетельствует о том, что коллективный Запад сломал всю архитектуру международного права и дистанцировался от него, считают эксперты.

«Евросоюз под давлением Вашингтона встал на рельсы откровенно бандитского поведения в мировых экономических и политических делах. Инициатива Борреля — это не что иное, как попытка нагло украсть средства у суверенного государства», — заявил в беседе с RT сенатор Константин Долгов.

Он отметил, что бóльшая часть этих средств была сформирована за счёт продажи европейцам и американцам нефти и газа, а теперь эти деньги пытаются отобрать. Таким образом Запад фактически создаёт ситуацию, в которой получается, что он на протяжении целого ряда лет бесплатно пользовался российскими природными ресурсами, добавил сенатор.

«О каком доверии к Евросоюзу и Западу в целом после этого может идти речь? А они ещё возмущаются, что мы перевели оплату газа в рубли. Наглости нет предела. Однако безнаказанными такие дела не остаются. И одним из наказаний станет дальнейшее падение авторитета и влияния ЕС в мировых делах, а также ослабление западных валют и демонтаж доминирования доллара в системе мировых расчётов», — сказал Долгов.

В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в комментарии RT заметил, что нынешние действия США и ЕС говорят об отсутствии политически нейтральных правил на мировом рынке.

«Есть политические интересы субъектов глобального рынка. И этими субъектами выступают государства и государственные системы, а не транснациональные корпорации», — пояснил он.

По словам Крутакова, уже сам факт заморозки Западом золотовалютных резервов РФ демонстрирует, что никаких правил в международных отношениях не осталось. И для прочих инвесторов, как и просто для держателей средств в западных странах, это должно послужить сигналом.

«Потому что сегодня Запад в принятии своих решений руководствуется не понятиями «правильно/неправильно», а «целесообразно/нецелесообразно». И экспроприация российской собственности им сейчас представляется целесообразной для достижения своих геополитических задач», — отметил он.

В свою очередь, Константин Долгов выразил мнение, что на деле на Западе не заинтересованы в восстановлении Украины и обеспечении её статусом независимого государства, так как она нужна им в качестве постоянного раздражителя для России, а для этого её всегда нужно держать в зависимом положении, еле сводящей концы с концами.

«Запад в попытках спасти своё доминирующее положение в мире проводит линию на максимальное ослабление России. Поэтому для достижения этих целей используются все средства», — резюмировал сенатор.





* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.