Байден согласовал блокировку $7 млрд активов Центробанка Афганистана в США

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Американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.
Байден согласовал блокировку $7 млрд активов Центробанка Афганистана в США
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Отмечается, что хранящиеся на счетах банков США афганские активы будут отправлены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Планируется, что 50% от этих средств будут применены в будущем для удовлетворения гуманитарных нужд афганцев после соответствующего решения суда.

Остальные $3,5 млрд останутся в Соединённых Штатах и будут использованы в качестве компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что переговоры по разморозке активов Афганистана за рубежом идут с трудом.

Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя сказал, что проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки афганских средств на счетах в международных структурах.

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