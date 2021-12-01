Кабулов заявил о сложных переговорах по разморозке афганских активов за рубежом
- Reuters
Он пояснил, что речь идёт о $9,5 млрд, из которых $7 млрд находятся в Федеральном резервном банке США, а $2,5 млрд — на счетах Всемирного банка.
«Это деньги Афганистана как страны... Переговоры идут. Мы пытаемся убедить (страны Запада их разморозить. — RT), и по крайней мере представитель американской администрации утверждает, что они сделают всё возможное, чтобы эти счета разморожены были», — цитирует его ТАСС.
В октябре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана.
В сентябре президент России Владимир Путин предложил подумать о поэтапной разморозке средств Афганистана в международных структурах.