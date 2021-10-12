США пока не планируют разморозку активов Центробанка Афганистана
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«Никаких изменений в нашей политике не произошло», — цитирует РИА Новости ответ Псаки на вопрос о том, изменилась ли позиция Вашингтона в данном вопросе.
Она уточнила, что США являются крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану и намерены продолжать эту работу.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что речи о признании сформированного движением «Талибан»* правительства пока не идёт.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.