США пока не планируют разморозку активов Центробанка Афганистана

Короткая ссылка
Правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
США пока не планируют разморозку активов Центробанка Афганистана
  • © Rahmat Gul / AP

«Никаких изменений в нашей политике не произошло», — цитирует РИА Новости ответ Псаки на вопрос о том, изменилась ли позиция Вашингтона в данном вопросе.

Она уточнила, что США являются крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану и намерены продолжать эту работу.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что речи о признании сформированного движением «Талибан»* правительства пока не идёт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить