США пока не планируют разморозку активов Центробанка Афганистана

Правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Никаких изменений в нашей политике не произошло», — цитирует РИА Новости ответ Псаки на вопрос о том, изменилась ли позиция Вашингтона в данном вопросе.

Она уточнила, что США являются крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану и намерены продолжать эту работу.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что речи о признании сформированного движением «Талибан»* правительства пока не идёт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.