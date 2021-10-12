Меркель: признание правительства талибов не стоит на повестке дня

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Речи о признании сформированного движением «Талибан»* правительства пока не идёт, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель: признание правительства талибов не стоит на повестке дня
  • Reuters

«Мы сегодня все указали на то, что, по нашим оценкам (я это чётко сказала, и многие другие — тоже), правительство «Талибана» не является инклюзивным, а потому признание «Талибана» не стоит на повестке дня», — цитирует РИА Новости слова Меркель.

Она уточнила, что переговоры с движением тем не менее должны продолжаться.

По её словам, Германия выделит средства на гуманитарную поддержку населения Афганистана.

Ранее стало известно, что США расценивают переговоры с движением «Талибан» в Дохе как откровенные и профессиональные.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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