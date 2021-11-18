Небензя: проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки счетов

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Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки афганских средств на счетах в международных структурах.
Небензя: проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки счетов
  • Reuters

«Как бы сейчас ни наращивалась помощь по линии УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. — RT), фондов и программ, без размораживания средств по линии международных финансовых институтов социально-экономические проблемы Афганистана решить не удастся», — приводит РИА Новости его слова на заседании СБ ООН.

В октябре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что правительство США пока не планирует размораживать активы центрального банка Афганистана.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил подумать о поэтапной разморозке средств Афганистана в международных структурах.

Он выразил опасение, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует страну, к тому, чтобы «зарабатывать на торговле наркотиками и оружием».

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