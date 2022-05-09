Боррель поддержал использование замороженных резервов России для восстановления Украины
«Я бы высказался за, поскольку это очень логично», — заявил Боррель.
Он напомнил, что за счёт замороженных Соединёнными Штатами афганских активов будут сформированы компенсации жертвам терроризма, а также выделена гуманитарная помощь.
Министр финансов России Антон Силуанов ранее отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.
По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.