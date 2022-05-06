Небензя назвал «грабежом в традициях Дикого Запада» захват Западом российских активов

Захват российских активов Западом — это беспредел и грабёж в лучших традициях Дикого Запада, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

«Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада... О каком международном праве вы говорите? Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабёж», — приводит его слова РИА Новости.

Небензя напомнил, что помимо санкций, запретов и отъёма частной собственности у не имеющих отношения к спецоперации на Украине российских граждан западные страны заморозили принадлежащие России счета на сумму $300 млрд.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.