«Чувствует карт-бланш от американцев»: почему Зеленский указал на отсутствие единства в ЕС по санкциям против России

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие единства в вопросе введения антироссийских санкций. По его мнению, ввод ограничений в отношении России отвечает интересам самих европейских государств, чьи ценности Украина сейчас якобы отстаивает. Он также отметил лидирующую роль Вашингтона в санкционном давлении на Россию, назвав США «самой могущественной страной». Между тем в ЕС до сих пор не могут согласовать шестой пакет рестрикций из-за разногласий по пункту, обязывающему членов сообщества отказаться от поставок нефти из РФ. По мнению экспертов, украинские власти пользуются покровительством США, поэтому позволяют себе предъявлять категоричные требования к европейским союзникам. Однако не все страны ЕС готовы мириться с таким потребительским отношением со стороны Киева и поступаться своими интересами, уверены аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике отсутствие консенсуса между странами Евросоюза в отношении санкций против России. Свои взгляды на этот счёт он озвучил в интервью телеканалу Fox News.

«У Евросоюза должна быть единая позиция. По некоторым санкциям у них там такой позиции нет», — заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что вводимые Европой ограничения соответствуют интересам самого Европейского союза, за ценности которого Украина сейчас якобы и ведёт борьбу с Россией.

«Они (ЕС. — RT) сами себе должны быть благодарны с учётом той роли, что играет Россия против Украины. Речь идёт о войне против ценностей, которые защищает Украина, и ценности эти есть ценности стран Евросоюза», — сказал Зеленский.

Он также отметил лидирующую роль Вашингтона в оказании санкционного давления на Москву, объяснив это тем, что США якобы являются «самой могущественной страной на сегодняшний день».

«Соединённые Штаты Америки выступают катализатором санкционных мер и делают больше, чем любая другая страна. Так и должно быть», — считает украинский президент.

В этом же контексте он отметил и поддержку со стороны Великобритании, которая, по его словам, не отстаёт от Соединённых Штатов в вопросе рестрикций.

Президент Украины Владимир Зеленский

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Пункт преткновения

Между тем страны Евросоюза действительно разошлись во взглядах на то, какими должны быть очередные санкции против России. Обсуждение содержания шестого пакета рестрикций ведётся с начала апреля. В том виде, в котором членам ЕС предлагается его принять, он был представлен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 4 мая на сессии Европарламента в Страсбурге. В нём содержится предложение об отключении от межбанковской платёжной системы SWIFT ещё трёх российских банков, включая Сбербанк, о прекращении вещания в ЕС трёх российских государственных телеканалов, а также о начале поэтапного отказа от нефти из РФ.

«Скажем прямо: легко не будет. Зависимость некоторых стран-членов от российской нефти велика. Но мы просто должны над этим работать… Мы проследим за тем, чтобы наш постепенный отказ от российской нефти прошёл организованно», — заявила фон дер Ляйен.

По её словам, в приоритете поиск альтернативных поставщиков этого энергоресурса и минимизация влияния санкций на глобальные рынки. По прогнозам главы ЕК, Евросоюзу удастся отказаться от сырой нефти из России в течение полугода, а от нефтепродуктов — к концу года.

Однако этот план не устраивает ряд стран ЕС, которые уже выразили своё несогласие с необходимостью отказаться от использования российского энергоресурса. В частности, резко против выступили Венгрия и Болгария. Наличие противоречий, мешающих всем странам ЕС принять предложенные меры, признал и официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Как мы неоднократно говорили, цель санкций — нанести максимальный урон Кремлю… при этом минимизировать последствия для ЕС и остального мира… Для этого необходимы дискуссии, которые проходят в настоящий момент, но мы уверены, что найдём решение», — цитирует РИА Новости ответ Мамера на вопрос о несогласии Венгрии с предлагаемым отказом от российской нефти.

Напомним, 6 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерской радиостанции Kossuth сравнил идею отказа от российской нефти с атомной бомбой, которую хотят сбросить на экономику страны. Орбан подчеркнул, что рестрикции, затрагивающие энергетику, он считает красной чертой для Венгрии.

По его мнению, глава Еврокомиссии, предлагая запретить поставки российской нефти, «посягнула на ранее выработанное европейское единство».

В Болгарии, в свою очередь, заявили, что намерены либо добиться для себя двухлетней отсрочки по вводу эмбарго, либо наложить на него вето.

«На данном этапе мы твёрдо намерены бороться до последнего. В крайнем случае мы, скорее всего, наложим вето», — заявил 7 мая председатель комиссии по энергетике парламента республики Радослав Рибарски в интервью телеканалу bTV.

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Примечательно, что в США к идее запрета на поставки российской нефти в ЕС отнеслись довольно скептически. 21 апреля во время онлайн-семинара Бреттон-Вудского комитета Далип Сингх, заместитель помощника президента США по национальной безопасности, курирующий вопросы мировой экономики, заявил, что введение эмбарго может усугубить дисбаланс на рынках. По его словам, экспорт российских энергоресурсов в страны G7 и так уже сократился на 2 млн баррелей нефти в сутки, а половина оставшегося объёма перенаправлена в Индию, Китай и Турцию. К тому же ни американские компании, ни государства ОПЕК+ не спешат наращивать добычу нефти, отметил Сингх. На этом фоне её стоимость стала «слишком высока, чтобы быть комфортной для большинства стран из числа потребителей».

«В роли стимула для ЕС»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что Киев уже не в первый раз берёт на себя смелость оценивать действия западных союзников в плане объёма и качества оказываемой ему помощи. Как пояснила в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, смелости украинскому руководству придаёт ощущение безоговорочной поддержки со стороны США.

«Зеленский чувствует карт-бланш от американцев и считает возможным тыкать носом национальные государства Европы, рассказывая о том, как руками неонацистов он защищает европейские ценности», — пояснила эксперт.

По её мнению, у Киева есть определённые основания утверждать, что он борется за идеалы ЕС, так как многие годы он был «ценностной ширмой» и ориентиром для людей, пришедших к власти после «евромайдана».

«Поэтому у Зеленского есть резон лишний раз подчеркнуть «ответственность» Евросоюза за Украину. Он, очевидно, недоумевает, почему аналогичные ему вассалы США пытаются увильнуть от санкционного катка, который должен смести экономику европейских стран ради Украины», — добавила Федосова.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT указал на то, что устами Зеленского опосредованно говорят сами Соединённые Штаты, которые хотят принудить своих союзников к более решительным действиям против РФ, чтобы разорвать их последние связи с Москвой.

«В данном случае Украина и украинский президент выступают в роли стимула для Евросоюза. Руками Украины США пытаются усилить давление со стороны Евросоюза на Россию и пытаются консолидировать весь Запад с помощью антироссийской повестки», — пояснил аналитик.

По мнению Шаповалова, рано или поздно шестой пакет европейских санкций всё же будет продавлен сторонниками англосаксонского курса политики.

«Думаю, что с учётом тотальной зависимости Евросоюза от США американцам удастся продавить новый пакет санкций. В той или иной степени он будет принят, и в нём будут постулироваться те жёсткие требования, которые были озвучены главой ЕК. Другое дело, что, возможно, всё-таки будет ряд исключений для тех стран, которые не в состоянии быстро отказаться от российских энергоносителей», — предположил Шаповалов.

Однако, отметил он, это может привести к разрушительным последствиям для экономик европейских стран.

С его точкой зрения согласна и Виктория Федосова.

«Такое решение в любом случае повлечёт за собой резкий рост биржевых цен, необходимость создавать новые перерабатывающие мощности, искать альтернативных поставщиков, а ОПЕК+ лишь незначительно повысила добычу, да и арабские страны не спешат спасать Европу от дефицита. В итоге неизбежный рост цен на нефть ударит по домохозяйствам, по промышленности, приведёт к инфляции и деиндустриализации», — подчеркнула она.

Федосова также считает, что в нынешних условиях России самой стоит занять более жёсткую позицию в отношении тех, кто пытается ущемлять её интересы.

«Для России даже принятие решения о поэтапном отказе от поставок энергоресурсов — это повод самой стать акселератором санкций. Это импульс для жёстких ответных действий, сокращения поставок в Европу и перенаправления потока другим покупателям. России нужно быть надёжным поставщиком только для тех, кто настроен на партнёрство, а не тех, кто ведёт против нас экономическую войну», — резюмировала эксперт.