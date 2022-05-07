«Обвиняют кого угодно, только не себя»: как США пытаются возложить на Россию ответственность за продовольственный кризис

США передёргивают факты, приписывая России провоцирование глобального продовольственного кризиса, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее с таким обвинением в адрес Москвы выступила постпред Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд. На деле же в усугублении нынешней экономической ситуации значительную роль сыграли системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике Запада, подчеркнул Антонов. Вместе с тем он отметил, что Россия продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей. Разрушительность антироссийских санкций для мировой экономики отмечают и эксперты. Однако США и их союзники готовы жертвовать благосостоянием многих стран в угоду своим геополитическим интересам, считают аналитики.

Представители США, обвиняя Россию в провоцировании глобального продовольственного кризиса, передёргивают факты и преуменьшают влияние на ситуацию системных ошибок стран Запада. Такую позицию озвучил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит Telegram-канал дипмиссии.

«Американцы в очередной раз передёргивают. Отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчёты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников», — указал дипломат.

Ранее постпред Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности организации заявила, что российская спецоперация на Украине стала причиной продовольственного кризиса, который уже ударил по африканским и ближневосточным странам. По её словам, Россия якобы намеренно блокирует сельскохозяйственное производство Украины и её порты, не позволяя экспортировать продовольствие.

«И хотя мы стараемся снять эту блокаду и заставить Россию ответить за свои действия, всем нам потребуется нарастить усилия и предотвратить нависшую угрозу голода, а также предоставлять больше продовольствия и финансирования во имя добропорядочности и человечности», — сказала Томас-Гринфилд.

В свою очередь, Анатолий Антонов подчеркнул, что подобные претензии в адрес России деструктивны и являются перекладыванием ответственности. По его мнению, США и их союзники пытаются «заставить остальной мир забыть» о том, что меры давления на РФ напрямую сказались на её возможностях осуществлять экспорт различных товаров. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Москва намерена выполнить взятые на себя обязательства.

«Несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, Российская Федерация продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей», — заявил посол.

Позицию Антонова позднее подтвердил замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев. В ходе брифинга он подчеркнул, что Москва не намерена уклоняться от обсуждения темы продовольственной безопасности, но и беспочвенные обвинения в свой адрес не приемлет. По его словам, причинами кризисной ситуации стало множество факторов, среди которых ошибочная политика западных стран в сфере макроэкономики, торговли и энергетики.

«Против России введены беспрецедентные санкционные меры, выразившиеся в том числе в платёжных и логистических ограничениях… Непонятно только, почему всю ответственность за последствия этого кризиса пытаются переложить исключительно на Россию. Наша страна при любых условиях остаётся ответственным участником мирового рынка», — отметил Зайцев.

МИД РФ

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Коллективная позиция

Позицию Вашингтона о «виновности» Москвы в надвигающемся кризисе поддерживают и в Евросоюзе. Так, 24 марта во время выступления на саммите стран G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что спецоперация на Украине поставила под угрозу посевную кампанию, а это в перспективе может грозить беспрецедентным продовольственным кризисом.

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«Эта ситуация приведёт к продовольственному кризису, к тяжёлой гуманитарной ситуации во многих странах и, несомненно, к большим политическим последствиям», — заявил французский лидер.

С обвинениями в адрес России выступил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Во время пресс-конференции 11 апреля он не только обвинил Москву в надвигающемся продовольственном кризисе, но и отверг влияние антироссийских санкций на ситуацию в мире.

«Сейчас мы переходим, так сказать, к «продовольственной дипломатии», поскольку российская сторона винит в дефиците еды и росте цен санкции, когда это не так... Хватит винить во всём санкции — дефицит продовольствия вызван действиями российских вооружённых сил», — заявил он.

Схожую позицию озвучил и премьер-министр Италии Марио Драги. Выступая в Европарламенте 3 мая, он заявил, что конфликт на Украине привёл к нестабильности в функционировании глобальных цепочек поставок и скачкам цен на сырьё и энергию, что увеличило риск возникновения продовольственного кризиса.

Между тем, по последней информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, в отношении Москвы введено уже больше 10,1 тыс. ограничений, свыше 7,3 тыс. из которых — с 22 февраля 2022 года.

В частности, 8 апреля в рамках пятого пакета рестрикций Евросоюз запретил импорт российских удобрений. При этом президент Владимир Путин ещё 10 марта на совещании с членами правительства предупреждал, что препятствование поставкам удобрений из РФ будет иметь серьёзные последствия для мирового рынка, в том числе и в продовольственном сегменте.

Напомним, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Россия остаётся одним из ключевых экспортёров удобрений и «важным участником мирового продовольственного рынка».

Примечательно, что Соединённые Штаты в конце марта смягчили свои рестрикции в отношении российской сельскохозяйственной продукции. Так, управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало генеральную лицензию, которой фактически вывело из-под возможных ограничений минеральные удобрения из РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерреш

globallookpress.com

Позднее Генсек ООН Антониу Гутерреш констатировал, что для обеспечения мировой продовольственной безопасности продукты и удобрения из России, Белоруссии и с Украины должны быть возвращены на мировые рынки.

«Конструктивное решение вопроса мировой продовольственной нестабильности потребует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины, а также российского и белорусского производства продовольствия и удобрений в мировые рынки, несмотря на военные действия», — сказал он 5 мая на заседании Совбеза ООН.

Игнорирование ответственности

Опрошенные RT эксперты отмечают, что в создавшейся ситуации США стремятся переложить ответственность за кризис на Россию с целью не допустить даже мысли у других мировых игроков, что решения Вашингтона могут нести вред.

«Мы сейчас находимся в эпохе смены технологических и мирохозяйственных укладов, появления новых точек влияния. А США просто не могут к ним адаптироваться путём честной конкуренции и поэтому прибегают к таким способам решения проблем, как беспрецедентное санкционное давление на такую точку влияния, как РФ, обвиняя в последствиях кого угодно, но только не самих себя», — пояснил экономист Александр Дудчак.

А послабление в рестрикциях, на которое пошли Соединённые Штаты, говорит о том, что в Вашингтоне прекрасно отдают себе отчёт в том, чем грозит и их стране остановка поставки удобрений, добавил эксперт. Однако, на его взгляд, с осторожностью нужно воспринимать призывы Генсека ООН вернуть Россию и Белоруссию на мировой рынок сельхозпродукции.

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«Это выглядит как шаг навстречу, однако таковым не является. Скорее всего, это повлечёт за собой требование к России предоставить продовольствие и удобрения по каким-то особым, сниженным ценам. То есть продолжится та тема, которая была начата пару десятилетий назад: якобы Россия не имеет права контролировать такие огромные объёмы природных и продовольственных ресурсов в таких критических условиях. Поэтому, по мнению западных политиков, они должны стать достоянием всего мира», — предположил аналитик.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников отметил, что кризис не обойдёт стороной и самих инициаторов антироссийских санкций.

«Для Европы это чревато безальтернативной рецессией. В США сейчас пытаются повысить ставку Федерального резерва, что необходимо для стабилизации инфляции. Между тем мировые цены практически на всё неуклонно растут, а мировая экономика демонстрирует торможение», — сказал аналитик.

На этом фоне западные страны отводят Украине роль донора сельскохозяйственной продукции, которая выкачивается из республики на фактически безвозмездной основе, считает Александр Дудчак.

«Сейчас мало об этом говорят, но идёт откровенный грабёж Украины. Идёт выкачка запасов пшеницы, ячменя в Польшу, Германию, Румынию. Между странами Евросоюза ведётся буквально борьба за то, кто будет распределять и забирать себе продовольственные запасы Украины, которую как страну уже списали со всех счетов», — заявил эксперт.

К тому же, отметил он, Запад готов поступиться благополучием не только Украины, но и других мировых игроков, так как слишком увлечён решением своих геополитических задач.

«США и их союзники не справляются с новыми вызовами конкурентными способами и пытаются подогнать новую реальность мировой многополярности под себя. Однако если они продолжат действовать в том же духе, это закончится катастрофой для их собственных экономик и создаст серьёзные социальные проблемы внутри их же обществ», — резюмировал Дудчак.